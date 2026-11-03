Talleres de cerámica y joyas, entre las actividades programas en noviembre en el Espacio Talento Almeriense

El Espacio Talento Almeriense, situado en el número 34 del Paseo de Almería, continúa su actividad como punto de encuentro directo entre los consumidores y los diseñadores, artesanos y joyeros que conforman esta marca de la Diputación Provincial de Almería. Noviembre se presenta para Talento Almeriense como el mes de la cultura provincial y presenta una programación con actividades que tienen como hilo conductor la creación artesanal.

Este espacio de la Diputación Provincial de Almería funciona como lugar de trabajo, exposición y formación para las distintas ramas de la moda, la artesanía y los complementos, reuniendo en sus instalaciones al público y a los creadores locales con estas actividades abiertas a toda la sociedad.

En este sentido, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha explicado que en el diseño de la programación se ha tenido en cuenta la variedad y rotación de iniciativas y temáticas para que todas las ramas de las empresas que forman parte de la marca tengan visibilidad. En definitiva, se trata, como ha apuntado el diputado, “en un espacio creativo como lugar de trabajo, exposición y formación de todos los campos que conforman el talento de los creadores almerienses”.

La nueva programación arrancará en la primera semana del mes con una muestra comercial de los creadores locales. Posteriormente, se desarrollarán sesiones formativas especializadas que abarcan diferentes disciplinas artísticas como pintura con acuarela y técnicas mixtas, joyería, cerámica o alfarería.

Actividades para noviembre

4, 5 y 6 de noviembre: Exposición y venta de productos de la marca. Horario: de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

12 de noviembre (17:30 a 20:30 h): Taller creativo 'Almería desde mis ojos'. Creación de una obra en acuarela y técnicas mixtas inspirada en Almería, a cargo de Gatalina Tintachina.

19 de noviembre (17:30 a 20:30 h): Taller creativo de joyería artesanal. Elaboración de un collar/choker inspirado en símbolos de Almería con arcilla polimérica, a cargo de Isleta Studio.

20 de noviembre (17:30 a 20:30 h): Taller creativo 'Pinta tu azulejo andalusí'. Trabajo con cuerda seca en cerámica, a cargo de Belbes.

26 de noviembre (17:30 a 20:30 h): Taller creativo de alfarería. Sesión de iniciación al torno, a cargo de Luis 'El Puntas'.

La participación en los talleres tiene un coste de 15 euros y requiere de inscripción previa. Las personas interesadas en reservar su plaza pueden hacerlo contactando a través del número de WhatsApp 696 828 181. Asimismo, quien desee obtener más información sobre los detalles de la marca provincial y sus integrantes se encuentran disponibles en la página web oficial www.talentoalmeriense.es