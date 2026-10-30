El Ayuntamiento de Almería traslada la Noche en Negro al domingo 1 de noviembre

El Ayuntamiento de Almería celebrará finalmente la Noche en Negro el próximo domingo 1 de noviembre, después de aplazar los actos previstos inicialmente debido al luto nacional decretado por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha confirmado el cambio de fecha y ha advertido de que habrá algunos ajustes en la programación por la indisponibilidad de determinadas compañías.

A pesar de estas modificaciones, el Centro y el Casco Histórico acogerán numerosas propuestas para todos los públicos, con espectáculos musicales, actividades infantiles, talleres y entretenimiento repartidos por una decena de espacios. Entre las citas destacadas figuran el concierto de la OCAL en la Plaza Juan Cassinello, a las 18.45 y 19.45 horas, y un tributo a La Oreja de Van Gogh en la Plaza de la Constitución, a las diez de la noche. También habrá pasacalles y animación musical por el Paseo de Almería.

Los más pequeños podrán disfrutar de talleres de pintacaras, manualidades, cuentacuentos y actividades temáticas en distintas calles del centro. La programación incluirá también una exposición de Playmobil ambientada en Halloween, juegos gigantes, hinchables, karaoke y photocalls. Para quienes busquen una experiencia más terrorífica, se habilitarán dos pasajes del terror en la EMMA y el Teatro Apolo, con propuestas diferenciadas para público infantil y adulto.

La oferta se completará con espectáculos de títeres de sombras adaptados a la lengua de signos, actividades de reciclaje y una iniciativa de adopción de animales bajo el lema 'Truco, trato o adopta'. Además, el espacio gastronómico Sabores de Almería permitirá acercar al público los productos agroalimentarios de la provincia.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de seguridad para las jornadas del 31 de octubre y el 1 de noviembre. La Junta Local de Seguridad ha coordinado el operativo, que contará con Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios. También se contempla el uso de drones y cámaras de vigilancia en las zonas con mayor concentración de personas.

El plan prestará especial atención al control de accesos, la prevención de aglomeraciones, la seguridad vial y la vigilancia en las zonas comerciales y de ocio. Asimismo, se reforzarán las actuaciones para prevenir el consumo de alcohol entre menores y evitar comportamientos incívicos.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones y los cuerpos de seguridad para garantizar el buen desarrollo de la celebración. También ha animado a los almerienses a participar y disfrutar de las actividades con responsabilidad y respeto hacia los demás.