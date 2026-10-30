Huércal de Almería celebra Halloween el 1 de noviembre con pasacalles, escape room y pasaje del terror

Huércal de Almería celebrará el próximo domingo 1 de noviembre su fiesta de Halloween, con una programación que incluye el tradicional pasacalles, concursos de disfraces y decoración de viviendas, un escape room y el pasaje del terror ‘Condenados sin salida’.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal, con el cuentacuentos ‘Como mola tu escoba’, dirigido al público infantil y enmarcado en la iniciativa ‘12 meses, 12 cuentos’.

A las 19:00 horas arrancará el pasacalles desde la plaza de la Constitución, durante el que se celebrará el concurso de disfraces. Los participantes podrán inscribirse previamente en la Biblioteca Municipal o hacerlo el mismo día desde una hora antes de la salida. El certamen contará con tres categorías: disfraz individual infantil, individual adulto y composición grupal.

La programación continuará en el entorno del Teatro Multiusos con un escape room, cuyas inscripciones estarán abiertas de 20:00 a 21:00 horas. La actividad comenzará a las 21:00 horas y tendrá una duración de dos horas. Además, el pasaje del terror ‘Condenados sin salida’ podrá visitarse entre las 20:00 y las 23:00 horas.

La noche concluirá con la entrega de premios de los concursos en el Teatro Multiusos y la actuación de DJ A. Cabezas. También se instalará una barra con comida, bebida, castañas y algodón de azúcar.

Premios de hasta 200 euros por decorar las viviendas

El concurso de decoración premiará las fachadas, porches, ventanas y balcones mejor ambientados con motivos de Halloween. El jurado visitará las viviendas participantes el 30 de octubre y concederá tres premios en forma de vales de compra para consumir en comercios locales: 200 euros para el ganador, 150 euros para el segundo clasificado y 100 euros para el tercero.

Los ganadores se anunciarán a través de las redes sociales municipales y recibirán sus premios durante la celebración de Halloween. Para participar será necesario inscribirse antes del 28 de octubre mediante WhatsApp en el número 662 29 19 58 o entregando el formulario correspondiente en la Biblioteca Municipal o el Ayuntamiento.