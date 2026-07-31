SUCESOS

Suplanta la identidad de un vecino de Almería para apostar online con un DNI falso

La Guardia Civil identifica al presunto autor tras descubrir que los beneficios obtenidos aparecían en la declaración de la Renta de la víctima.

Onda Cero Almería

Almería |

Un agente de la Guardia Civil durante la investigación en Almería.
Un agente de la Guardia Civil durante la investigación en Almería. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha identificado a un hombre, con domicilio en Leganés (Madrid), como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil y falsedad documental tras utilizar un DNI falso para abrir una cuenta en una casa de apuestas online con la identidad de otra persona.

La investigación comenzó después de que la víctima detectara, al confeccionar su declaración de la Renta de 2025, unos ingresos de 445 euros procedentes de una plataforma de apuestas que nunca había utilizado. La denuncia fue presentada a través del sistema telemático 'On Red'.

Las pesquisas permitieron comprobar que el presunto autor había empleado parte de los datos personales del denunciante junto con un documento nacional de identidad falsificado para crear la cuenta de juego, de forma que las ganancias quedaron asociadas fiscalmente a la víctima.

Gracias al análisis de la información facilitada por la plataforma de apuestas y al resto de diligencias practicadas, los agentes lograron identificar al sospechoso. La Guardia Civil ha solicitado a la autoridad judicial una orden de averiguación de paradero y detención.

La actuación se enmarca en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, centrado en combatir la suplantación de identidad, las estafas tecnológicas y el uso fraudulento de datos personales.

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