Presentado en Granada el 'Festival de Música Tradicional de La Alpujarra' que se celebrará en Roquetas

El 'Festival de Música Tradicional de la Alpujarra' difunde, reconoce y homenajea cada año

El número 42 de la revista Abuxarra ha visto la luz el mismo día en el que se presentaba el Festival en la Diputación de Granada.

180 páginas donde se divulgan multitud de detalles en torno a una comarca con tanta identidad compartida entre las provincias granadina y almeriense.

Ejemplares de esta publicación se regalarán en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar durante el desarrollo de la Gala el domingo 9 de agosto.

Esta año, el evento estará dedicado a Ana Sánchez Santiago, profesora, que a sus aulas siempre ha llevado el trovo, las quintillas y otras formas de expresión musical.

El homenaje a su trayectoria se hará a Constantino Berenguer Puga, guitarrista y trovero.

Y el fin de fiesta correrá a cargo de repentizador cubano, asentado en Almeria, Alexis Díaz Pimienta y su familia.