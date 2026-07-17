Payaseando sobre un barra fija con Nostraxladamus el 20 de julio

La Cía Nostraxladamus profetiza que su montaje será de altura en Roquetas

'Al filo' es un espectáculo de equilibrismo cómico, dirigido por Jimena Cavalletti, donde las técnicas circenses están al servicio del humor.

Funambulismo, acrobacia y malabarismo se mezclan para dar forma a un mensaje con el propósito de transmitir la sensación de vacío, de riesgo, felicidad y libertad que proporciona la escalada a grandes montañas reales y ficticias.

Una metáfora de los desafíos de la vida, de los absurdos y de las emociones para alcanzar las cumbres y las metas.

Desde esta premisa, la compañía Nostraxladamus, construye una pieza que engancha a niños y adultos.

Con un historial que se inició en 1999 y se ha visto jalonado de numerosos premios, este grupo de apasionados seres de altura han creado también una oferta pedagógica en Huesca impartiendo cursos y talleres de cualquier disciplina circense (Equilibrios, Clown, Malabares, Mástil chino, Trapecio, Telas, Zancos,….)

Su gira hará parada en el anfiteatro del Faro de Roquetas el lunes 20 de julio a las 21,30 h.

Su debut y seguro su confirmación.

https://apiedecalle.org/