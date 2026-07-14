Coca-Cola Europacific Partners reduce un 24,4% sus emisiones en España y refuerza su estrategia de sostenibilidad

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) continúa reforzando la sostenibilidad como un eje estratégico de su actividad, con el objetivo de hacer su negocio más competitivo y resiliente. La compañía centra sus esfuerzos en cuatro grandes áreas: la reducción de emisiones, la gestión responsable del agua, el impulso de la economía circular a través de los envases y el apoyo a las comunidades donde opera.

Desde la empresa destacan que la sostenibilidad está integrada en su modelo de negocio y que los avances alcanzados son fruto de la innovación y la colaboración con proveedores, clientes y otros socios de la cadena de valor. En España, aseguran que esa estrategia se traduce en resultados concretos que buscan generar un impacto positivo tanto para la actividad empresarial como para el entorno.

En materia climática, CCEP mantiene su compromiso de alcanzar las emisiones netas cero en 2040. Como parte de ese objetivo, entre 2019 y 2025 ha logrado reducir un 24,4% las emisiones de gases de efecto invernadero en España, lo que supone cerca de 250.000 toneladas menos de CO₂ equivalente. Este descenso se ha apoyado en el uso de electricidad de origen renovable, la mejora de la eficiencia energética, una logística más sostenible y la optimización de los envases y de los equipos de refrigeración.

La gestión del agua continúa siendo otra de las prioridades de la compañía. Durante 2025, los proyectos de restauración hídrica en los que ha participado permitieron recuperar más de 4,6 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad que supera el volumen empleado en la elaboración de sus bebidas. Además, la empresa ha seguido mejorando la eficiencia de sus procesos industriales, reduciendo ligeramente el consumo de agua por litro de producto fabricado respecto al año anterior.

En el ámbito de los envases, la empresa señala que todos los que comercializó en España durante 2025 eran reciclables o reutilizables. También destaca el aumento del uso de plástico reciclado en sus botellas de PET, que ya representa el 58,5% del material empleado —sin contar tapones y etiquetas—, así como el peso de los envases retornables, con más del 92% del vidrio distribuido en formatos rellenables.

La dimensión social completa la estrategia de sostenibilidad de CCEP. A lo largo de 2025, la compañía respaldó a unas 16.200 personas mediante iniciativas relacionadas con la formación, la empleabilidad, el emprendimiento, la inclusión y la educación ambiental. Además, destinó cerca de 3,6 millones de euros a proyectos de carácter social y medioambiental y sus empleados participaron en acciones de voluntariado corporativo que sumaron más de 7.200 horas de dedicación remunerada.

Todos estos datos forman parte del Informe de Sostenibilidad 2025 de Coca-Cola Europacific Partners en España, en el que la compañía recoge los principales avances logrados durante el último ejercicio en materia ambiental y social.