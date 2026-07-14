Prisión para un conductor sorprendido con 20 kilos de marihuana envasada al vacío en El Ejido

Un juez de El Ejido ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un conductor detenido por la Policía Nacional tras ser sorprendido con 20 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío durante un control de seguridad.

La actuación se llevó a cabo en el marco de los dispositivos de prevención desplegados por la Policía Nacional dentro del V Plan Campo de Gibraltar. Durante uno de los controles, los agentes dieron el alto a un vehículo y, al inspeccionar su interior, localizaron varios paquetes con marihuana preparada para facilitar su transporte y ocultación.

Tras confirmar que la sustancia intervenida era marihuana y que el peso total alcanzaba los 20 kilogramos, los agentes detuvieron al conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y el titular de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido acordó su ingreso en prisión preventiva.