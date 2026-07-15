A PIE DE CALLE

Flamenco mestizado con 'Canestéreo' el 18 de julio en Aguadulce

El quinteto llega desde Sevilla para presentar su segundo albúm, 'Jazmines'

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Canestéreo trae flamenco, rock, sintetizador y psicodelia a A pie de Calle.

Tres sevillanos, un onubense y un pacense se zambulleron en la música buscando encontrar un sonido propio y absolutamente identificable.

Nacieron como formación en 2018. Se llamaron 'Canestéreo', un juego de palabras entre canasteros, ese oficio antiguo y muy gitano, y stéreo como contemporaneidad.

Han publicado dos álbumes: 'Pasajes de lo impuro' en 2021 y 'Jazmines' en 2026. También Ep y single.

Beben de fuentes musicales como Las Grecas, de cuya canción Anabalina hicieron un remake.

Ahora en Aguadulce, el domingo 18 de julio a las 22 horas se subirán a escenario situado en Villaáfrica para conquistar nuevos territorios y públicos ávidos de experiencias innovadoras.

Entrada gratuita.

https://apiedecalle.org/

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