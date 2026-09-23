Níjar da luz verde definitiva al Plan Especial que permitirá avanzar en el futuro Puerto Seco

El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado definitivamente el Plan Especial que permitirá organizar el desarrollo de las áreas de Ródenas y Logística, contempladas en el PGOU municipal. La decisión, adoptada este miércoles en el Pleno ordinario, supone un nuevo avance administrativo para la futura construcción del Puerto Seco de Níjar, una infraestructura vinculada al crecimiento logístico y económico de la provincia.

El documento recoge las actuaciones necesarias para dotar a estos espacios de servicios básicos, como el abastecimiento de agua, las redes de saneamiento y depuración, el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y los accesos por carretera. También establece una planificación inicial de las obras, su valoración económica y los criterios para coordinar las intervenciones y repartir sus costes entre los distintos sectores.

El alcalde, José Francisco Garrido, ha señalado que el proyecto representa una oportunidad para atraer inversiones, impulsar la actividad empresarial y generar empleo. Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir trabajando con otras administraciones y los agentes implicados para avanzar en su desarrollo.

La aprobación definitiva llega después de que el Plan Especial recibiera el visto bueno inicial en febrero de 2025 y superara posteriormente el periodo de alegaciones y la aprobación provisional, acordada en abril de este año. Durante su tramitación también ha obtenido informes favorables o de ratificación de organismos como la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Dirección General del Sector Ferroviario y la Diputación de Almería.

Otro de los pasos relevantes se produjo el pasado 11 de septiembre, cuando la Junta de Andalucía emitió la Declaración Ambiental Estratégica, que considera viable el instrumento urbanístico siempre que se respeten las condiciones ambientales establecidas.

Tras el acuerdo plenario, el Consistorio deberá depositar e inscribir el documento en los registros correspondientes y proceder a su publicación oficial para que pueda entrar en vigor. Con ello, Níjar continúa completando la planificación urbanística necesaria para el desarrollo del futuro Puerto Seco y las áreas logísticas asociadas.