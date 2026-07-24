Níjar insiste en evitar desplazamientos masivos a Agua Amarga

El Ayuntamiento de Níjar ha vuelto a hacer un llamamiento a las empresas de transporte de viajeros para que colaboren en la prevención de desplazamientos masivos y concentraciones asociadas al consumo el alcohol durante las fiestas de Agua Amarga, que se celebran desde este jueves hasta el domingo.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha recordado que esta petición ya fue trasladada el pasado verano mediante escritos dirigidos tanto a compañías de autobuses como a asociaciones del sector. En esta ocasión, el Consistorio vuelve a reclamar "sensibilidad y conciencia" para preservar un espacio de especial valor ambiental como lo es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Garrido ha apelado a la implicación de las empresas para impedir que vuelvan a producirse situaciones como las registradas recientemente en las fiestas de la Isleta del Moro, donde tuvieron lugar estos desplazamientos multitudinarios.

El Consistorio confía que el Ayuntamiento respeta la actividad empresarial y el derecho de las compañías a desarrollar su trabajo, siempre que ello no perjudique a los vecinos ni comprometa la conservación del Parque Natural. En este sentido, ha defendido que el bienestar de la población y la protección del entorno deben situarse por encima de cualquier otra situación, buscando un equilibrio entre la actividad económica y los posibles efectos sociales y medioambientales que este evento pueda generar.

El objetivo es impedir que se produzcan episodios de saturación y minimizar el impacto ambiental y social sobre un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y protegido por su elevado valor ecológico, paisajístico y cultural.

Finalmente, el Ayuntamiento espera contar con la colaboración de las empresas para evitar este turismo masificado en una zona que, recuerden, no dispone de la capacidad necesaria para asumir dicha afluencia tan elevada de visitantes.