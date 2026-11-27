El Ayuntamiento de Níjar ha presentado la programación de las fiestas navideñas 2026-2027. Incluye actividades para todos los públicos en más de veinte núcleos de población del municipio. La agenda arranca este viernes, 27 de noviembre, a las 18:00 horas, con el tradicional encendido del alumbrado navideño en la plaza de La Glorieta de la Villa de Níjar.

La música, las tradiciones, la convivencia entre vecinos y la ilusión de los más pequeños serán los ejes de estas fiestas. El programa reúne mercadillos navideños, zambombas, conciertos, encuentros de coros, talleres infantiles y actividades deportivas. También habrá visitas del Cartero Real y de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

La concejal de Cultura, María Jesús López, ha explicado que se ha diseñado "una programación navideña pensada para llegar a todos los rincones de nuestro municipio". Según ha señalado, hay propuestas para pequeños y mayores, con el objetivo de que "cada vecino encuentre un motivo para salir a la calle, participar y disfrutar".

Citas destacadas

5 de diciembre: encuentro de coros navideños en el Centro de Artes Escénicas.

Mercadillos navideños: Villa de Níjar, San Isidro y El Barranquete.

Belén Viviente: Los Albaricoques.

Zambombas: Agua Amarga, Atochares y la Villa de Níjar.

Del 7 de diciembre al 31 de enero: Belén de Playmobil en el Museo del Agua de la Villa de Níjar, de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Del 24 de diciembre al 5 de enero: Escuela de Navidad en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso.

La magia de los Reyes Magos

Los niños tendrán un papel especial, como cada año. El Cartero Real inicia su recorrido el 29 de noviembre en Campohermoso. Hasta el 23 de diciembre pasará por distintas localidades y centros educativos para recoger las cartas de los niños nijareños.

Los Reyes Magos de Oriente visitarán 17 pueblos entre el 3 y el 5 de enero. Las tres grandes cabalgatas se celebrarán el 5 de enero en San Isidro (16:00 horas), Campohermoso (18:00 horas) y la Villa de Níjar (20:30 horas).

La agenda continuará después del Día de Reyes con la carrera San Silvestre de Campohermoso, el 10 de enero.