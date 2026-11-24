El cantante asturiano Melendi actuará en Almería el sábado 28 de agosto de 2027, en una actuación prevista como broche de la Feria de la capital. El concierto se celebrará en el Recinto Ferial y ha sido confirmado por la promotora Crash Music.

La cita se enmarca en la gira 'Pop Rock Tour', con la que el artista recorrerá España y Latinoamérica entre febrero y agosto de 2027. En Almería, el espectáculo está programado para la última jornada de la feria y se presenta como uno de los principales atractivos musicales del programa.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas. La organización aún no ha detallado los precios ni el aforo del recinto, aunque se espera que la información se complete en las próximas semanas.

Regreso a Almería

Melendi regresa así a la provincia almeriense con un repertorio que abarca más de dos décadas de carrera y canciones como 'Caminando por la vida', 'La promesa' o 'Destino o casualidad'. Su actuación llega tras otras fechas ya anunciadas para el verano de 2027, entre ellas Santander, el 5 de agosto, y Chiclana de la Frontera, el 13 de agosto.

La incorporación del cantante refuerza la programación de la Feria de Almería 2027 y anticipa una de las citas musicales más relevantes del verano en la capital.