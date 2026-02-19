ESPACIO DE TURISMO

Más calidad, concursantes y asistentes a la 'Cata de Vinos Artesanos' en Benahadux

La edición XXX tendrá lugar este sábado 21 de febrero con la previsión de superar el millar de personas al evento. Una cita para enoturistas

Onda Cero Almería

Almería

La 'Cata de Vinos Artesanos' en Benahadux vuelve a premiar a los caldos sin marca elaborados para consumo propio. Los concursantes llegan desde el Valle del Azahar y otras partes de la provincia a una cita en el Parque Central para disfrutar del concurso, el saboreo, las degustaciones y la fiesta el sábado 21 de febrero. Se trata de un evento pionero en la provincia al que después se fueron sumando más en otras localidades.

Además, Nuevas web y app de turismo en Roquetas, Pasaporte cultural en Albox, Concentración por Baria,...

De lunes a viernes a las 12,50 h planazos de cercanía con Ballesteros Pepe

