Más calidad, concursantes y asistentes a la 'Cata de Vinos Artesanos' en Benahadux

La 'Cata de Vinos Artesanos' en Benahadux vuelve a premiar a los caldos sin marca elaborados para consumo propio. Los concursantes llegan desde el Valle del Azahar y otras partes de la provincia a una cita en el Parque Central para disfrutar del concurso, el saboreo, las degustaciones y la fiesta el sábado 21 de febrero. Se trata de un evento pionero en la provincia al que después se fueron sumando más en otras localidades.

