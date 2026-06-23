Manel Loureiro presenta su última novela en los Aljibes Árabes de Almería

Libros en la Onda cierra temporada con una novela que combina acción, tensión política y una potente carga emocional. Manel Lourerio, premio Fernando Lara 2024, presenta 'Antes de que todo cambie' este jueves 25 de junio a partir de las 20:00 horas en un marco incomparable como son los Aljibes Árabes.

Un thriller que parte de una premisa tan inquietante como adictiva: un hombre al límite acepta ejecutar un atentado imposible contra los principales líderes de la Unión Europea reunidos en una cumbre en la isla de La Toja. A partir de aquí el escritor gallego construye una carrera contrarreloj, en la que cada decisión puede alterar el curso de los acontecimientos.

Pero más allá del planteamiento, el motor de la historia, según se recoge en la sinopsis, es profundamente humano. El protagonista, un ex agente del CNI marcado por el asesinato de su hijo, se mueve entre la sed de venganza y los límites de su propia moral, en un escenario en el que las lealtades son difusas y la verdad se convierte en un territorio peligroso.

El ritmo de la escritura es vertiginoso. Manel Loureiro es capaz de dosificarnos la trama y mantenernos en permanente tensión. Una característica de las novelas del autor gallego, en el que capítulo a capítulo avanzamos a través de giros constantes y una estructura muy cercana, tal y como reflejan diversos críticos literarios, al lenguaje cinematográfico. Las escenas se encadenan, se fotografían en tu cerebro como si de diapositivas se tratase, para conformar una serie. El resultado final es una lectura que te absorbe desde el inicio hasta el final sin darte tregua.

El autor presentará el jueves su última novela a todos los almerienses y firmará ejemplares. Se trata de la última cita de la temporada de Libros en la Onda, el club de lectura de Onda Cero, que volverá en el mes de septiembre con más propuesta literarias. En estos últimos meses, además de Loureiro, han pasado por Libros en la Onda autores como Juan del Val, Daniel Ramírez o Ángela Banzas.