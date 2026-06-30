Liberan a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha liberado a una persona secuestrada y ha detenido a tres individuos como presuntos autores de los delitos de secuestro y lesiones en la localidad de San Juan de los Terreros, en el término municipal de Pulpí.

Los hechos se produjeron el pasado 8 de junio, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes tuvieron conocimiento de que, en torno a las 18:30 horas, se había cometido el secuestro de una persona en esta zona del levante almeriense. De inmediato, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda, al tiempo que recababa información para esclarecer lo sucedido.

El operativo, coordinado por efectivos del Puesto de Pulpí, contó con el apoyo de patrullas de la Guardia Civil de Cuevas de Almanzora y Vera. Como resultado de la rápida actuación, en poco más de dos horas se logró localizar a los presuntos autores, proceder a su detención y liberar a la víctima.

Tras la detención de los supuestos autores y la liberación de la persona secuestrada, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, está llevando a cabo una investigación para conocer el móvil de los hechos, los detalles del secuestro y los indicios que corroboran la autoría de los detenidos, todos ellos con numerosos antecedentes, y uno de ellos disfrutando un permiso penitenciario.