La Junta solicita que el embalse del Negratín comience a trasvasar agua a Almería

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, solicitará a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase Negratín-Almanzora, con el objetivo de que pueda iniciarse el trasvase de agua hacia el valle del Almanzora y el Levante almeriense, tras casi cinco años sin aportaciones. Así lo ha explicado este domingo ante los medios el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha subrayado que “tras cinco años se vuelven a dar las circunstancias necesarias para que el Negratín vuelva a trasvasar agua al Almanzora”.

Fernández-Pacheco ha detallado que en estos momentos “el embalse supera los 210 hectómetros cúbicos -ya a 227hm3 este domingo- y todo el sistema del Guadalquivir está por encima del 30% de su capacidad”, lo que permite activar el trasvase conforme a los criterios técnicos y legales establecidos.“Es por eso que desde la Junta de Andalucía nos vamos a dirigir mañana lunes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que convoque de manera urgente la comisión del trasvase, con el único objetivo de que el agua llegue cuanto antes a Almería, llegue donde se necesita”, ha afirmado.

Así, el consejero ha calificado esta situación como “una magnífica noticia para toda la provincia de Almería” y, de manera especial, “para los regantes del valle del Almanzora y del Levante almeriense, que llevan demasiados años padeciendo las consecuencias de una sequía severa”.

Además, en su comparecencia, Fernández-Pacheco ha informado que las últimas borrascas que están afectado a Andalucía han provocado más de 10.000 incidencias y el desalojo de más de 11.000 andaluces de sus viviendas, además de “pérdidas y daños millonarios en infraestructuras que afectan a los principales sectores económicos de la comunidad autónoma”.

En lo que respecta a los daños producidos las últimas semanas en el sector primario, el consejero ha advertido de que “hasta que no baje el agua no sabremos exactamente cuáles son las consecuencias reales en nuestro campo”, aunque las primeras estimaciones apuntan a “una incidencia de en torno al

20% de la producción agrícola andaluza”, un sector que en 2024 alcanzó un valor de 17.000 millones de euros. Ante esta situación, Fernández-Pacheco ha anunciado que la Junta de Andalucía desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio “para evaluar, analizar y acompañar, con el objetivo de que las ayudas lleguen de manera urgente”.

Asimismo, ha señalado que estas ayudas deberán materializarse “en fondos de contingencia del Estado, en la activación de la Reserva de Crisis de la PAC, en el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y también en una revisión profunda del presupuesto de la Junta de Andalucía”, tal y como anunció el presidente Juanma Moreno. “Una vez que pase la emergencia, nos vamos a dedicar a recuperar todo lo que las borrascas se han llevado y a reactivar nuestra economía cuanto antes”, ha asegurado.

Por último, el consejero ha vuelto a pedir prudencia a la ciudadanía, recordando que “las borrascas están golpeando muy duramente a Andalucía y no podemos bajar la guardia” y que, en estos momentos, “lo prioritario es garantizar la seguridad de las personas y atender a las familias afectadas”