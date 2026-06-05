Josema Yuste regresa al Teatro Auditorio Roquetas de mar, ciudad a la que está muy agradecido

La obra 'Que Dios nos pille confesados' se respresentará el sabado 6 de junio a las 21 h en el Teatro Auditorio Roquetas de mar como cierre de temporada.

Josema Yuste la dirige, ha participado en el guión y la interpreta junto a Javier Losán, Esther del Prado y Santiago Urrialde.

Se trata de indagar el robo de un valioso cuadro a una marquesa, un misterio donde nadie o nada es lo que parece o sí.

Humor blanco con giros de guión.

En su conversación con Onda Cero ha mostrado su enormegratitud al anterior director de la sala, Juanjo Martín Uceda y su parte más personal.

El artista confiesa "...No sé ser dos personas"