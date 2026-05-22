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Incendio en la Sierra de Gádor: se incorporan tres medios aéreos

El incendio sigue activo tras haberse declarado a las 11,00 horas de este jueves en el paraje de Las Minas.

Europa Press

Almería |

Incendio en la Sierra de Gádor, Almería
Incendio en la Sierra de Gádor, Almería | Infoca

El Infoca ha incorporado a primera hora de este viernes tres medios aéreos a las labores para sofocar el incendio forestal que se sigue activo en la Sierra de Gádor de Almería tras haberse declarado a las 11,00 horas de este jueves en el paraje de Las Minas.

Según han informado desde el dispositivo vía 'X', sobre el terreno actúan un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra, que se unen a la labor de cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y un técnico de extinción.

Los trabajos, que se han sucedido mediante el dispositivo terrestre por la noche para tratar de atajar las llamas, también cuenta con dos camiones autombomba y una unidad médica. Los medios tratan así de estabilizar las llamas, que afectan esencialmente a zonas de matorral.

Si bien el viento ha dado una tregua con respecto a la jornada anterior, se prevé que desde el mediodía vuelva a soplar a unos 30 kilómetros por hora en dirección este, según la previsión de Aemet. Además, se ha experimentado una subida de temperaturas en la zona, con máximas de hasta 32 grados.

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