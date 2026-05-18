Los hoteles de Almería que, abran sus puertas durante todo el año, obtendrán bonificaciones del IBI e IAE

El Pleno de la Corporación municipal, en sesión ordinaria, ha aprobado, con el voto favorable de Partido Popular, Psoe, Vox y el voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes por Almería, la aplicación de una bonificación del 10 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a aquellos establecimientos hoteleros de la ciudad que "rompan la estacionalidad y mantienen sus puertas abiertas a lo largo de todo el año". Así, esta medida responde a la aplicación de la Ordenanza, vigente desde el año 2013, con la que el consistorio colabora "en fomentar la creación del empleo y favorecer una actividad económica ligada al sector turístico, fundamental en la economía de nuestra ciudad", ha recordado la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara.

En aplicación de esta medida, seis hoteles obtendrán en el este ejercicio de 2026 rebaja en el IBI, todos ellos cumpliendo las condiciones de la Ordenanza de permanecer abiertos los doce meses del año, siendo establecimientos catalogados como actividad de ocio y hostelería y cotizantes como instalaciones hoteleras. Los sujetos pasivos beneficiarios de esta bonificación son: Requena y Martínez, S.A., Costasol S.A., Anjoca Andalucía S.A., Hostelería Almeriense S.C.A., Servicios Hoteleros La Catedral S.L. y Hotel La Perla S.A. Del mismo modo, también seis hoteles se beneficiarán, a través de la declaración de especial interés o utilidad pública, de una bonificación del 30 por ciento en el IAE: Requena Y Martínez S.A., Servicios Hoteleros La Catedral S.L., Hotel La Perla S.A., Hotel El Toyo S.L., Anjoca Andalucía S.A. y Costasol S.L.

En el debate de estos puntos la concejala responsable del Área de Economía ha contrapuesto, frente al "infierno fiscal" de las políticas de Pedro Sánchez una presión fiscal a nivel local "por debajo de la media nacional. Almería es hoy la novena capital de provincia con menor presión fiscal de España".