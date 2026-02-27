El góspel europeo y el jazz llenan de energía el Maestro Padilla

La energía del góspel y la intensidad del jazz se darán cita el próximo domingo 1 de marzo, a las 12.30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Sobre el escenario estarán el coro europeo Unity Gospel Choir, la Clasijazz Big Band, el reconocido solista Didier Likeng y, al frente de todos ellos, el prestigioso director Ramón Escalé. El concierto forma parte de la programación de invierno organizada por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla municipal del Teatro Apolo, a través de la web https://almeriaculturaentradas.es/ y también el mismo domingo en la taquilla del auditorio desde una hora antes del inicio. Los precios oscilan entre los 20 y los 25 euros.

Unity apuesta por un góspel abierto y en continua transformación, capaz de dialogar con otros estilos musicales, especialmente con las raíces africanas. Esta actuación supondrá además la primera puesta de largo del coro Unity, integrado por cantantes seleccionados de doce países europeos, dentro del Unity Clasijazz Gospel Festival.

Desde 2019, estos encuentros europeos han contado con destacadas figuras del género como Donald Lawrence, Bazil Meade o Trey McLaughlin, además del propio Didier Likeng. Pablo Mazuecos, representante de Clasijazz, subraya la implicación de toda la organización en este proyecto y destaca la trayectoria de Ramón Escalé, cofundador y director de festivales como Campus Gospel Rajadell, One Heart Festival y Zuia Gospel Camp, además de sus más de 25 años dedicados al góspel a través de conciertos, talleres y festivales europeos.

Junto a los tradicionales talleres y conciertos, el festival incorporará actividades paralelas que contribuirán a definir la identidad de esta nueva cita cultural que, pese a su juventud y carácter modesto, aspira a consolidarse entre los grandes encuentros de góspel en Europa.