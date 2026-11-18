El festival Gallo Pedro y el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) han vuelto a unir fuerzas para dar visibilidad a la discapacidad a través del cine. La Casa de las Mariposas ha acogido una sesión especial en la que se han proyectado seis de los doce cortometrajes seleccionados para la sección oficial de este certamen inclusivo, que ha recibido más de 70 propuestas de toda España.

Entre las obras exhibidas destacan dos producciones almerienses: El Método M.O., de Rocío Juárez, y Si lo digo, no se cumple, de Álvaro Chicharo y Ander Navarro. La selección se ha completado con otros cuatro trabajos que abordan, desde diferentes géneros y perspectivas, cuestiones como la diversidad, la autonomía personal, las relaciones humanas y los cuidados.

La iniciativa busca utilizar el audiovisual como herramienta para romper estereotipos, fomentar la inclusión y acercar al público distintas realidades relacionadas con la discapacidad. Además, los asistentes han podido participar en la elección del Premio del Público Gallo Pedro mediante sus votaciones.

Todas las proyecciones han contado con subtítulos e interpretación en lengua de signos para garantizar la accesibilidad. El certamen, organizado por la asociación Verdiblanca con el respaldo de distintas administraciones e instituciones, se ha consolidado como una de las citas destacadas de Fical e incluso es uno de los pocos festivales de su categoría que puede calificar cortometrajes para los premios Goya.

La programación continuará el próximo 1 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Espacio Alma, con una segunda sesión en la que se proyectarán otros seis cortometrajes. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el público volverá a tener la oportunidad de elegir su obra favorita.