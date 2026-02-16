Fuerte despliegue para controlar un incendio forestal en Carboneras

INCENDIO

Un incendio forestal se ha declarado este lunes en Carboneras, Almería, y los equipos del Plan Infoca ya trabajan para controlarlo. Para combatir las llamas se han movilizado medios aéreos, incluyendo un helicóptero pesado que ya estaba operativo, y tres grupos de bomberos forestales acompañados de un camión autobomba.

Además, se ha enviado una brigada de refuerzo, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente para apoyar las tareas de extinción. Según fuentes del operativo, el fuego se ha concentrado en una zona de matorral bajo y espartales, sin viviendas ni infraestructuras cercanas que puedan verse afectadas.

El viento sopla entre 5 y 10 km/h, con rachas de hasta 15 km/h, lo que podría complicar ligeramente las labores de control del incendio.

