Un estudio en Almería revela nuevas claves sobre la tuberculosis tras 20 años de datos genéticos

El Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería, ha formado parte de una investigación internacional que arroja nueva luz sobre cómo se comporta la tuberculosis en la provincia tras más de veinte años de seguimiento.

El estudio, publicado en la revista Eurosurveillance, ha revisado cerca de 1.900 casos diagnosticados entre 2003 y 2024 utilizando técnicas avanzadas de análisis genético del responsable de la enfermedad. Gracias a este enfoque, los investigadores han podido profundizar en el origen y evolución de los contagios.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el aumento de casos relacionados entre sí no se explica únicamente por contagios recientes, como se pensaba hasta ahora. En realidad, una parte importante de los diagnósticos tiene que ver con infecciones antiguas que se reactivan con el tiempo, diagnósticos tardíos o fases en las que la enfermedad permanece sin síntomas durante largos periodos.

El trabajo también distingue entre distintos tipos de agrupaciones de casos: en las más recientes, la transmisión activa tiene más peso, mientras que en las ya existentes influye menos, lo que apunta a la necesidad de abordar la tuberculosis con estrategias más personalizadas.

Estos avances han sido posibles al combinar información genética con datos clínicos y epidemiológicos, lo que permite entender mejor cada caso y diseñar respuestas más ajustadas. Entre las medidas que se consideran clave están mejorar la detección temprana, reforzar el seguimiento de contactos, optimizar los tratamientos preventivos y localizar casos que aún no han sido diagnosticados.

La investigación se integra dentro del programa de control de la tuberculosis en Almería, en el que colaboran especialistas de distintas áreas. En este contexto, el hospital almeriense ha tenido un papel destacado en el análisis de muestras y en la interpretación de los resultados.

Además, el estudio subraya que la tuberculosis en esta provincia presenta características complejas y una incidencia más alta que en otros lugares, lo que obliga a seguir reforzando las estrategias de vigilancia y control.