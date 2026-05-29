Nueve detenidos por abastecer con combustible y embarcaciones a las mafias entre Argelia y España

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, desarrollada en la provincia de Almería y que ha contado con la colaboración de EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal, de carácter transnacional, especializada en el favorecimiento de la inmigración irregular. La red tenía una diversificación delictiva que abarcaba la organización de las travesías, incluyendo la interlocución en origen con redes de inmigración y la gestión de singladuras y patrones, así como la coordinación de una red de apoyo logístico ('petaqueo' y contrabando) necesaria para el éxito de las operativas.

La organización investigada venía desarrollando, de manera continua, una prolífica actividad de 'petaqueo', actuando perfectamente coordinada con embarcaciones tipo Go-Fast que operan en el litoral almeriense, a las que surtían de grandes cantidades de combustible (estimando en más de 50.000 litros de combustible la cantidad detectada que pudieran haber gestionado). Además, proporcionaban avituallamiento de víveres, ropa, dotación de elementos de comunicación o mecánica (terminales móviles, baterías, elementos de navegación, piezas y elementos para el mantenimiento de motores como hélices, bujías, aceites) y/o incluso el relevo de patrones; actuando en un formato a modo de "estaciones de servicio y talleres esporádicos" que, a la postre, resultan imprescindibles dentro de las estrategias puestas en práctica por las mafias.

Durante la investigación, se ha podido acreditar cómo el máximo dirigente de la organización, fruto de su actividad delictiva, habría acumulado en poco más de año un patrimonio valorado en más de 500.000 euros en el que se incluyen varios inmuebles y una gran flota de vehículos. Para ello, empleaba numerosos testaferros y una empresa instrumental, con el objetivo de tratar de ocultar la titularidad real de los bienes y simular una actividad empresarial lícita. En este sentido, cabe destacar que varios de los inmuebles adquiridos, ubicados en lugares estratégicos, han servido a la organización como centro de operaciones para dar cobertura y servir de soporte logístico en cuanto a la guarda de vehículos, embarcaciones, motores, acopio de combustible, avituallamiento y pernocta de patrones, habiendo construido expresamente estancias para este fin.

En total se han practicado diez registros en las localidades de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra, procediendo a la detención de nueve personas. Entre los efectos intervenidos durante la operación figuran 43.000 €, 61 kg de hachís, 3 motores de 425 cv, 30 vehículos, dos embarcaciones de grandes dimensiones y documentación falsa. Las diligencias instruidas, junto con los nueve detenidos, fueron entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 3, de Almería, quien ha sido la responsable de la investigación junto con la Fiscalía Provincial de Almería, decretando el ingreso en prisión de 3 de los detenidos.