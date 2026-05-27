Viator firma con Escribano la llegada de una planta industrial especializada al municipio

El Ayuntamiento de Viator ha firmado un protocolo de intenciones clave con la multinacional Escribano, líder español en Defensa y Seguridad. Un acuerdo que va a suponer el despliegue de una planta industrial especializada en la localidad y un paso institucional que blinda la llegada de inversión productiva al municipio.

En Onda Cero Almería, el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores, ha anunciado la firma que fija las bases normativas y urbanísticas que facilitarán la implantación de la compañía cerca del eje estratégico que conforma la Base Militar Álvarez de Sotomayor y que supondrá un paso clave en el futuro industrial de la provincia

Empleo

En este sentido y en cuanto a términos de puestos de trabajo, el impacto inmediato, según las primeras estimaciones y en una primera fase, ya tiene cifras: 400 puestos de trabajo. De ellos, 300 serán empleos directos de alta cualificación y 100 de carácter indirecto.

Formación

Escribano destaca a nivel nacional por su vinculación con la formación de jóvenes técnicos. Es por ello que la multinacional contempla la creación de programas de FP dual, talleres municipales o becas específicas en Viator para nutrir de talento local a estas instalaciones, entre otras medidas.

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