La Guardia Civil Investigan un supuesto tiroteo, con un herido por arma de fuego, en Huércal de Almería

La Guardia Civil de Almería ha abierto una investigación ante un posible tiroteo que se registró anoche en la calle Jacinto Benavente de Huércal de Almería (Almería). Durante el mismo, un varón resultó herido por arma de fuego en un brazo y tuvo que ser evacuado hasta un centro hospitalario. Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios personas dieron la voz de alarma sobre la escucha de varios disparos sobre las 22,30 horas. Desde ese momento, se activó el operativo correspondiente. Así, se dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.

Sin embargo, a la llegada de los mimos a la zona ninguno de los supuestos implicados permanecía en el lugar de los hechos y el herido había sido trasladado, con ayuda de sus familiares, al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, y YA se encuentra fuera de peligro. En esta línea, cabe destacar que la investigación apunta a una posible discusión previa a los hechos, en el entorno de un supermercado cercano. Hasta el momento, no constan detenciones en relación al suceso.