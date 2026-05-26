Nuevo paso adelante para el futuro del Puerto Seco de Níjar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Níjar ha aprobado provisionalmente el Plan Especial para el desarrollo de los sistemas generales, obras, servicios e infraestructuras comunes a las áreas de reparto 'Ródenas' y 'Logística' del PGOU de Níjar, en el expediente 10729/2021.

Tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo, Manuel Herrero, se trata de un instrumento de planeamiento estratégico que permitirá garantizar las infraestructuras necesarias para el desarrollo ordenado de estos ámbitos, incluyendo abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración, drenaje, suministro eléctrico, telecomunicaciones y accesos rodados.

El procedimiento ha contado con una amplia participación pública. Tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local el 3 de febrero de 2025, el documento fue sometido a información pública durante 45 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, BOJA, BOE, prensa escrita, así como en el tablón de edictos, la página web y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Además, se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos afectados y se solicitaron informes a las administraciones y organismos competentes.

Durante este proceso se presentaron diversas alegaciones, todas ellas analizadas y resueltas en los correspondientes informes técnicos y jurídicos, y se incorporaron al documento las determinaciones derivadas de los informes sectoriales emitidos por distintas administraciones.

Con esta aprobación provisional, el Ayuntamiento de Níjar da un paso decisivo para impulsar el desarrollo de dos áreas estratégicas para el futuro económico del municipio y para la consolidación del Área Logística de Interés Autonómico de Almería-Níjar, o lo que es lo mismo, el Puerto Seco de Níjar.