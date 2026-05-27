Día histórico para la provincia de Almería: Escribano llega a Viator

El Ayuntamiento de Viator ha firmado un protocolo de intenciones clave con la multinacional Escribano, líder español en Defensa y Seguridad. Un acuerdo que va a suponer el despliegue de una planta industrial especializada en la localidad y un paso institucional que blinda la llegada de inversión productiva al municipio.

En Onda Cero Almería, el alcalde de Viator,Manuel Jesús Flores, ha anunciado la firma que fija las bases normativas y urbanísticas que facilitarán la implantación de la compañía cerca del eje estratégico que conforma la Base Militar Álvarez de Sotomayor y que supondrá un paso clave en el futuro industrial de la provincia

Empleo

En este sentido y en cuanto a términos de puestos de trabajo, el impacto inmediato, según las primeras estimaciones y en una primera fase, ya tiene cifras: 400 puestos de trabajo. De ellos, 300 serán empleos directos de alta cualificación y 100 de carácter indirecto.

Formación

Escribano destaca a nivel nacional por su vinculación con la formación de jóvenes técnicos. Es por ello que la multinacional contempla la creación de programas de FP dual, talleres municipales o becas específicas en Viator para nutrir de talento local a estas instalaciones, entre otras medidas.