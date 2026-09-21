Dos detenidos tras una jornada de tiroteos y amenazas entre varias familias en El Ejido

La Policía Nacional ha arrestado a dos personas en Santa María del Águila, en El Ejido, en el marco de una investigación por una supuesta disputa entre varias familias que habría derivado en amenazas y distintos episodios con armas de fuego a lo largo del día.

Los primeros avisos llegaron a la Comisaría en torno a las 12.30 horas, cuando se alertó de un posible tiroteo. Hasta la zona de la calle Alcazaba se desplazaron agentes de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, que localizaron en la fachada de un inmueble evidencias de 32 disparos.

Las primeras pesquisas apuntaron a un vecino de El Ejido que habría mantenido una pelea con otro hombre poco antes de los hechos. Según la investigación, los disparos no habrían tenido como objetivo causar lesiones, sino que presuntamente se realizaron como una advertencia o amenaza. Durante las actuaciones, los agentes localizaron varias armas de fuego para las que no se disponía de licencia.

De forma paralela, alrededor de las 13.00 horas, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió otro aviso por la presencia de un hombre que caminaba de manera agresiva y portaba un palo. Un varón de 88 años tuvo que recibir asistencia sanitaria y fue trasladado al Hospital Universitario Poniente.

La tensión volvió a aumentar minutos antes de las 18.00 horas, cuando la Policía recibió nuevas alertas por disparos en el mismo entorno. Según los testimonios recabados, dos hijos del hombre implicado en la primera disputa se habrían desplazado hasta la vivienda de un familiar de este para amenazarlo. Durante este segundo episodio se habrían efectuado al menos dos disparos al aire con armas diferentes.

Los agentes de Seguridad Ciudadana arrestaron a uno de los sospechosos en su domicilio, mientras que las actuaciones policiales continuaban para esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero del segundo implicado. La investigación permanece abierta para aclarar las circunstancias de los enfrentamientos y las amenazas denunciadas.