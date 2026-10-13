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Detenidos con cerca de 120 plantas de cannabis en una vivienda del Poniente registrada por segunda vez

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras intervenir cerca de 120 plantas de cannabis, con un peso total de 23,6 kilos, en una vivienda del Poniente almeriense que ya había sido registrada anteriormente por los mismos hechos.

Onda Cero Almería

Almería |

Detenidos con cerca de 120 plantas de cannabis en una vivienda del Poniente registrada por segunda vez
Detenidos con cerca de 120 plantas de cannabis en una vivienda del Poniente registrada por segunda vez | Guardia Civil

La actuación se desarrolló el pasado mes de septiembre en el marco de la operación Ketanguren. Agentes del Puesto Principal de Roquetas de Mar, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería (Usecic), registraron el inmueble e intervinieron las plantas y diverso material destinado al cultivo, como bombillas, reflectores, sistemas de iluminación LED, ventiladores, equipos de climatización y una máquina deshumidificadora.

Una de las personas fue detenida en el interior de la vivienda, mientras que la segunda fue arrestada horas después, una vez localizada por los investigadores. Ambas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La operación se enmarca en las actuaciones de la Guardia Civil para combatir el cultivo y el tráfico de drogas en la provincia. El Instituto Armado recuerda que la ciudadanía puede comunicar información, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la web de la Guardia Civil o la aplicación AlertCops.

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