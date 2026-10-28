Detenida la responsable de una tienda por revender objetos robados de coches en El Quemadero

La Policía Nacional ha detenido en Almería a la responsable de un establecimiento de compraventa de artículos de segunda mano como presunta autora de un delito de receptación de objetos robados en vehículos del barrio de El Quemadero.

La investigación comenzó tras varias denuncias por robos con fuerza en coches estacionados en esta zona de la ciudad durante las últimas semanas, unos hechos que habían generado preocupación entre los vecinos. Las primeras pesquisas permitieron identificar y detener al presunto autor de varios de estos robos, que ya había sido arrestado anteriormente por delitos similares.

A partir de esta detención, los agentes de los grupos V y VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial siguieron el rastro de los objetos sustraídos para averiguar cómo llegaban al mercado de segunda mano. Así localizaron el establecimiento y una cochera cercana que presuntamente se utilizaba para almacenar mercancía cuya entrada no figuraba en los registros del negocio.

Durante el registro, los agentes intervinieron numerosos teléfonos móviles, tabletas electrónicas, ordenadores portátiles, dispositivos de almacenamiento informático, una videoconsola, relojes y herramientas eléctricas, entre otros artículos.

Los indicios sobre la recepción y el almacenamiento de estos efectos llevaron a la detención de la responsable del negocio. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para comprobar la procedencia de los objetos, cotejar sus números de serie con las denuncias e identificar a sus legítimos propietarios, así como determinar si están relacionados con otros robos.