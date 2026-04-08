Cooltural Fest 2026 cierra su cartel con cerca de 80 artistas y refuerza su apuesta por la diversidad musical

El Cooltural Fest 2026 ha completado su cartel para su novena edición, generando una gran expectación a más de cuatro meses de su celebración. El anuncio se realizó en un acto oficial en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, donde se dieron a conocer los últimos nombres que se suman a una programación que reunirá a cerca de 80 artistas entre los días 20 y 23 de agosto, con una jornada de clausura prevista para el día 29.

Entre las incorporaciones más recientes destacan propuestas internacionales como Kakkmaddafakka, junto a nombres consolidados del panorama nacional como Bala, Depresión Sonora o Ginebras. También sobresale el regreso de Melón Diesel, además de una amplia lista de artistas emergentes y propuestas para la zona de DJs y actividades paralelas.

El festival, impulsado por el Ayuntamiento de Almería junto a diversas entidades y la colaboración de la Fundación Music For All, mantiene su apuesta por la inclusión como uno de sus principales sellos de identidad. Durante la presentación se volvió a poner en valor este compromiso, incorporando recursos accesibles como intérpretes de lengua de signos y sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva.

Desde el consistorio se ha destacado la evolución del evento, que ha pasado de centrarse en el indie a convertirse en una cita musical sin etiquetas, con una oferta diversa que abarca distintos estilos y generaciones. Además, se subraya su impacto en la proyección turística de la ciudad, consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano.

Por su parte, la organización ha señalado que esta edición supone un salto cualitativo, al combinar grandes nombres con talento emergente y ofrecer una experiencia cultural más amplia. En este sentido, consideran que el cartel de 2026 es el más ambicioso hasta la fecha, tanto por su variedad como por su proyección.

El evento arrancará con una fiesta de bienvenida gratuita el 20 de agosto, seguida de tres jornadas principales en el recinto de conciertos, y concluirá con una celebración final también abierta al público. El cartel ya incluía artistas destacados como David Bisbal, Lori Meyers y Rigoberta Bandini, consolidando una programación que aspira a situar nuevamente al festival como uno de los referentes musicales del país.