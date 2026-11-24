El patrimonio histórico de El Ejido suma dos importantes incorporaciones a su oferta cultural. La Colección Arqueológica de El Ejido (CAEE), ubicada en el Teatro Auditorio, ha integrado en su exposición permanente una lápida funeraria romana del siglo I d. C. y un conjunto de vasijas rituales, ambos procedentes de las excavaciones realizadas en el yacimiento de Ciavieja.

Estas piezas, dadas a conocer en el marco de la celebración del Día Internacional del Patrimonio Mundial, representan los testimonios materiales más antiguos localizados hasta la fecha de la antigua ciudad romana de Murgi.

La pieza principal es la conocida como lápida de Valerio Fusco, descubierta durante las campañas arqueológicas desarrolladas en Ciavieja entre 2020 y 2022. Datada en la primera mitad del siglo I d. C., contiene la inscripción epigráfica más antigua hallada en el enclave y señala la sepultura de un joven murgitano fallecido a los 15 años de edad. El monolito fue localizado en la antigua necrópolis situada en la entrada sureste de la ciudad, junto al histórico trazado de la Vía Augusta.

Junto a la estela funeraria, el espacio museístico exhibe también un conjunto de vasijas cerámicas vinculadas a un rito fundacional o conmemorativo celebrado en los inicios de la Murgi romana. Este ajuar aporta información de gran valor para los investigadores sobre las costumbres, creencias y prácticas culturales de los primeros habitantes de la ciudad.

Abierto al público de forma gratuita

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de El Ejido refuerza el discurso expositivo del CAEE, donde estas novedades dialogan con otros elementos emblemáticos del yacimiento como el mosaico romano o los restos de las termas.

Tanto vecinos como visitantes pueden contemplar ya la lápida y las vasijas de manera gratuita en las instalaciones del Teatro Auditorio de El Ejido, acercándose así a los orígenes más remotos de la historia local.