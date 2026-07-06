Chayanne inaugura en Almería la gira española de 'Bailemos Otra Vez Tour 2026' con Siente La Plaza + Music

Almería será la primera parada de la gira española de Chayanne. El artista puertorriqueño ha elegido la Plaza de Toros de la capital para dar el pistoletazo de salida a su esperado 'Bailemos Otra Vez Tour 2026', en un concierto que se celebrará el próximo 8 de julio a las 22:00 horas dentro del ciclo Siente La Plaza + Music.

Después de agotar las entradas en su anterior visita a España, Chayanne regresa con un espectáculo en el que combinará los temas de su último trabajo con algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria y lo han convertido en uno de los artistas latinos más populares de las últimas décadas.

La actuación está llamada a convertirse en uno de los grandes eventos musicales del verano en la provincia y reunirá en Almería a miles de seguidores llegados desde distintos puntos del país, consolidando a la ciudad como escenario habitual de grandes conciertos y giras internacionales.

El público podrá disfrutar de un recorrido por canciones que forman parte de la historia de la música en español, en un espectáculo que promete combinar música, baile y una cuidada puesta en escena.

Las últimas entradas para el concierto continúan disponibles a través de las páginas web de Siente La Plaza + Music y Enterticket.