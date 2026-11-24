El Cooltural Fest de Almería ha presentado el cartel completo de su décima edición, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de agosto de 2027 en el Recinto de Conciertos del Ferial. La gran sorpresa de esta convocatoria será la presencia del grupo estadounidense Black Eyed Peas, que encabezará una programación con más de 60 artistas.

Junto a la formación internacional, el festival contará con nombres destacados del panorama musical nacional como Vetusta Morla, Viva Suecia, Siloé, Los Delinqüentes, Iván Ferreiro, Xoel López, Rodrigo Cuevas, Taburete, La La Love You y Zahara, entre muchos otros. La programación se completará con tres escenarios, además de una fiesta de bienvenida el 19 de agosto en el Parque de las Almadrabillas y otra de clausura el día 28 en la Faluca Almariya.

La presentación del cartel ha reunido a cientos de seguidores en la Puerta de Purchena y ha contado con la participación del Ayuntamiento de Almería, la Diputación y la organización del festival. Una de las novedades de este décimo aniversario es la incorporación de Cajamar como patrocinador oficial, que se suma a Estrella de Levante y a la colaboración de la Fundación Music For All para reforzar la accesibilidad del evento.

El festival alcanza esta edición con más de 6.000 abonos vendidos durante la primera venta a ciegas, en apenas 48 horas. La distribución de los artistas por días y escenarios se anunciará próximamente, mientras que la venta general de entradas se reactivará este martes 24 de noviembre a partir de las doce del mediodía.