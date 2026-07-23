Aviso rojo en parte de la provincia de Almería por temperaturas de hasta 44 grados

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha pedido a la población extremar las precauciones ante el aviso rojo por altas temperaturas previsto para este viernes, 24 de julio, entre las 13.00 y las 21.00 horas, en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se podrían alcanzar los 44 grados.

Según ha trasladado el servicio 112, integrado en la EMA, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este nivel de alerta, que implica un “peligro extraordinario”, en esta zona de la provincia. Además, durante la misma jornada permanecerá activo el aviso naranja en Nacimiento y Campo de Tabernas y en el Levante almeriense.

Recomendaciones ante el calor

Ante este episodio de altas temperaturas, la EMA ha difundido una serie de consejos de autoprotección para reducir riesgos. Entre ellos, destaca la necesidad de beber agua de forma frecuente, al menos cada dos horas, incluso sin sensación de sed.

También recomienda prestar especial atención a personas mayores, menores y pacientes crónicos, asegurando su correcta hidratación y evitando su exposición en las horas centrales del día. Asimismo, aconseja optar por comidas ligeras y frescas, evitando platos copiosos o muy calientes y el consumo de alcohol.

Para mantener el hogar más fresco, se sugiere cerrar ventanas, cortinas y persianas durante las horas de mayor insolación, así como utilizar ventiladores o aire acondicionado. En caso de no disponer de estos sistemas, se aconseja permanecer en las estancias más frescas y refrescarse con baños o paños húmedos.

Si es necesario salir, se recomienda usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol, vestir ropa ligera y de colores claros, y llevar siempre agua, incluso en desplazamientos en coche. La EMA insiste además en evitar esfuerzos físicos en las horas de más calor, trasladando estas actividades a primera hora del día o al anochecer, y recuerda que no se debe dejar a ninguna persona ni mascota en el interior de vehículos estacionados.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede contactar con el teléfono 112, disponible las 24 horas, gratuito y con atención multilingüe.