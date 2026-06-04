Arranca el ‘I Festival el niño artista. Federico García Lorca en Almería’

En el marco del aniversario del nacimiento de Federico García Lorca (5 de junio de 1898) y su conocida vinculación con Almería durante su infancia, surge el ‘I Festival El niño artista. Federico García Lorca en Almería’, una iniciativa impulsada por Clasijazz bajo la dirección artística de Curro Carreres.

Dentro de su programación, el Teatro Apolo acogerá este jueves 4 de junio, a las 20:30 horas, la gala de teatro musical ‘Cantares, coplas, canciones con soul. La música que escuchaba Federico’. El espectáculo propone un recorrido por las melodías que marcaron una época y contribuyeron a forjar la sensibilidad artística del poeta granadino.

La cita se integra además en la programación cultural de primavera promovida por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. El concejal delegado, Diego Cruz, ha destacado el simbolismo del escenario elegido: “El Apolo es el teatro donde Lorca vio su primera obra siendo niño, un hecho especialmente significativo si tenemos en cuenta la dimensión de su legado dramático, desde ‘Bodas de sangre’ hasta ‘La casa de Bernarda Alba’”.

Cruz ha subrayado también el respaldo municipal a esta propuesta, que “aúna música y palabra, talento local y literatura universal, en una iniciativa cuidada que, sin duda, conectará con el público”.

La gala contará con dirección escénica de Curro Carreres y dirección musical de Pablo Mazuecos, además de la participación del actor y músico Ángel Ruiz. Sobre el escenario estarán también el grupo folklórico El Galayo de Alboloduy, Sensi Falán, Francisco Fernández ‘El Pelaíllo’, Anaïs Mejías, Desirée Manzano, Román Barceló, Elena Gallardo, Candilena y el Coro Góspel Clasijazz, dirigido por Noemí Pérez y con María Salmerón, Alba Capel y Víctor Monte como solistas.

Mazuecos ha destacado el carácter colectivo del proyecto y su potencial como motor cultural y turístico, al tiempo que ha puesto en valor la implicación de artistas y asociaciones, así como la participación de figuras como Ángel Ruiz, reciente Premio Talía.

Por su parte, Carreres ha incidido en la importancia de Almería en la formación vital y artística de Lorca, señalando que “es aquí donde se configura parte esencial de su universo creativo”.

Finalmente, Ángel Ruiz ha resaltado su vínculo personal con la figura del poeta y con la tierra almeriense, afirmando que “este festival tiene un valor único, ya que solo Almería puede reivindicar esa etapa de infancia en la que nace la mirada artística. Los creadores mantenemos vivo a ese niño interior, que es quien imagina, juega y da sentido al arte”.

Resto de la programación

Teatro Murmullos de Lorca. Sala Clasijazz. Miércoles 3 de junio. 21.00 h. Escenas seleccionadas de ‘Yerma’ y ‘Bodas de Sangre’ y lectura dramatizada de ‘Bodas de Sangre’ y ‘La Zapatera Prodigiosa’, a cargo de los alumnos de la escuela de Teatro de Clasijazz, Asociación Las Cruces dirigida por Gemma Giménez.

Velada ‘Café cantante’ en Port of Spain, Viernes, 5 de junio. ‘Celebrando el nacimiento de Federico García Lorca el 5 de junio’. Zarzuela, revista, flamenco y cabaret. 19.00 y 22.00 h con distintos artistas de Almería, fiesta y jaleo garantizado.

Fiesta de niños artistas en torno al busto de Federico García Lorca. Sábado, 6 de junio, de 12.00 a 14.00 horas, Plaza Maestro Rodríguez Espinosa con el Coro Góspel infantil Clasijazz dirigido por Noemí Pérez, la Escuela de Teatro Arte en Vacío dirigida por Alberto Pozzoli y el Coro Infantil de la Asociación Vocla, dirigido por Román Barceló.

Casa del Cine. Sábado, 6 de junio, 20.00 horas. Proyección “Federico entre los dientes. El documental”, dirigido por Sonia Murcia, 2026, y que recientemente fue presentado en el marco de los Premios Princesa de Girona en Murcia. Narra el fascinante viaje de una compañía integrada mayoritariamente por mujeres, por el mundo árabe. A través de la danza, el flamenco, el teatro y la creación audiovisual inspirada en Lorca, sumerge al espectador en un retrato íntimo sobre el poder del arte para atravesar fronteras y conectar culturas.