Almería registra 74 incidencias por la borrasca Kristin y activa alertas meteorológicas en toda la provincia

La provincia de Almería ha contabilizado un total de 74 incidencias gestionadas por el servicio de emergencias 112 desde que se pusieron en marcha los avisos meteorológicos durante este martes, como consecuencia del paso de la borrasca Kristin. La situación ha llevado a decretar el nivel rojo de alerta en las comarcas de Los Vélez y el Valle del Almanzora, mientras que el resto del territorio almeriense permanece en aviso naranja, según ha informado la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Aránzazu Martín.

Entre los avisos registrados, solo un pequeño número, cuatro o cinco, ha tenido relación con centros educativos, principalmente por efectos del viento y acumulaciones de agua. Algunos de los casos más destacados se han producido en Adra y en varios colegios de la capital, aunque Martín ha recalcado que los problemas se están solventando con normalidad y sin mayores complicaciones para la comunidad educativa.

La activación de las alertas dio lugar a una reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), tras la cual se adoptaron diversas medidas preventivas. Entre ellas, la suspensión de las clases presenciales en los municipios bajo alerta roja y la recomendación general de evitar actividades escolares al aire libre durante este miércoles en toda la provincia.

De manera paralela, se acordó el cierre temporal de los centros de participación activa para personas mayores en Huércal-Overa, Vélez-Rubio y Albox, además de trasladar indicaciones preventivas a centros de atención a personas con discapacidad y a otros servicios no dependientes directamente de la Junta de Andalucía.

También se ha procedido al cierre de enclaves culturales al aire libre gestionados por la administración autonómica, como la Alcazaba de Almería, el yacimiento de Los Millares y el Castillo de los Vélez, así como a la clausura de las estaciones de ITV de Albox, Vera y Vélez-Rubio durante la jornada de este martes.

En cuanto a la red viaria, la delegada ha señalado que la responsable territorial de Fomento, Dolores Martínez, sigue de cerca la evolución de la situación. Aunque la carretera A-1178, a la altura de Calar Alto en el término municipal de Gérgal, es uno de los puntos más sensibles, la circulación se mantiene dentro de parámetros normales gracias al trabajo de los equipos de mantenimiento y quitanieves, con los centros de Fiñana y Chirivel preparados para actuar si fuera necesario.

Por último, Martín ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a la población que se informe únicamente a través de los canales oficiales de la Agencia de Emergencias de Andalucía y del 112, ante la difusión de informaciones no verificadas en redes sociales. Asimismo, ha recomendado evitar desplazamientos que no sean imprescindibles, especialmente en las zonas bajo alerta roja, donde se espera un aumento de la intensidad del viento a lo largo de la tarde.