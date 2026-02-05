José Antonio García Alcaína anuncia su intención de seguir al frente de la Diputación si ganan las elecciones

Tras una etapa de convulsión en la política local y nacional que terminó con la detención del expresidente Javier Aureliano García y del exvicepresidente Fernando Giménez en el marco del caso Mascarillas. Aquella sacudida —que llevó a pesquisas judiciales, detenciones y renuncias en los altos mandos de la institución— marcó un antes y un después en la provincia, dejando a García Alcaína la responsabilidad de restaurar la confianza en la casa provincial y vislumbrar un nuevo rumbo para los municipios de la provincia

En el repaso a los días convulsos, el presidente ha recordado cómo la institución tuvo que adaptarse a una transición calmada manteniendo la normalidad institucional. Más allá del análisis de lo ocurrido, la conversación con los micrófonos de Onda Cero sirvió también para proyectar su visión hacia adelante: una Diputación que, según Alcaina, debe crecer reforzada en transparencia, servicio a los pueblos y ambición por proyectos que consoliden un futuro solido para la provincia.

Entre los planes que García Alcaína ha puesto en valor se encuentran dos proyectos estratégicos que buscan a la vez potenciar la identidad cultural y modernizar la administración: la recuperación del histórico Cortijo del Fraile —edificación emblemática situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ligada al imaginario cultural tras el drama de Bodas de sangre y declarada Bien de Interés Cultural que arrastra décadas de abandono— y que ahora se contempla como una oportunidad para revalorizar patrimonio. la cultura y el turismo en la zona; así como una ambiciosa iniciativa de digitalización con elementos de big data que pretende dotar de capacidades tecnológicas a los ayuntamientos de la provincia, integrando datos e inteligencia para mejorar la prestación de servicios, planificación y proyectos de futuro en los municipios almeriense