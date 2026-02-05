POLÍTICA

José Antonio García Alcaína anuncia su intención de seguir al frente de la Diputación si ganan las elecciones

Onda Cero Almería es la primera cadena en emitir una entrevista con José Antonio García Alcaina

Onda Cero Almería

Almería |

Tras una etapa de convulsión en la política local y nacional que terminó con la detención del expresidente Javier Aureliano García y del exvicepresidente Fernando Giménez en el marco del caso Mascarillas. Aquella sacudida —que llevó a pesquisas judiciales, detenciones y renuncias en los altos mandos de la institución— marcó un antes y un después en la provincia, dejando a García Alcaína la responsabilidad de restaurar la confianza en la casa provincial y vislumbrar un nuevo rumbo para los municipios de la provincia

En el repaso a los días convulsos, el presidente ha recordado cómo la institución tuvo que adaptarse a una transición calmada manteniendo la normalidad institucional. Más allá del análisis de lo ocurrido, la conversación con los micrófonos de Onda Cero sirvió también para proyectar su visión hacia adelante: una Diputación que, según Alcaina, debe crecer reforzada en transparencia, servicio a los pueblos y ambición por proyectos que consoliden un futuro solido para la provincia.

Entre los planes que García Alcaína ha puesto en valor se encuentran dos proyectos estratégicos que buscan a la vez potenciar la identidad cultural y modernizar la administración: la recuperación del histórico Cortijo del Fraile —edificación emblemática situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ligada al imaginario cultural tras el drama de Bodas de sangre y declarada Bien de Interés Cultural que arrastra décadas de abandono— y que ahora se contempla como una oportunidad para revalorizar patrimonio. la cultura y el turismo en la zona; así como una ambiciosa iniciativa de digitalización con elementos de big data que pretende dotar de capacidades tecnológicas a los ayuntamientos de la provincia, integrando datos e inteligencia para mejorar la prestación de servicios, planificación y proyectos de futuro en los municipios almeriense

