Almería plantea construir un aparcamiento subterráneo en el antiguo solar de Correos con un parque y nuevos servicios

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que el Ayuntamiento convocará un concurso de ideas para definir el futuro del antiguo solar de Correos, situado frente a la Plaza Juan Cassinello. La propuesta municipal contempla construir un aparcamiento subterráneo de tres niveles y habilitar en la superficie un parque con diferentes servicios y espacios destinados al ocio.

La iniciativa pretende encontrar una combinación entre diseño urbano y utilidad en un enclave estratégico, considerado una de las principales entradas al casco histórico. El anuncio llega después de un proceso de consulta con los vecinos y tras descartarse la instalación del proyecto Smart Green Cube en esta parcela por las dificultades que presentaba su implantación.

María del Mar Vázquez ha expresado su intención de desarrollar una actuación "emocionante", "ilusionante" y "singular". El planteamiento incluiría un estacionamiento subterráneo y una zona exterior abierta a diferentes posibilidades, entre ellas establecimientos de restauración, una biblioteca, un mercado gastronómico, espacios de coworking y jardines.

Vázquez ha recurrido a la inteligencia artificial para presentar una primera recreación de cómo podría quedar el espacio, una propuesta que, según ha explicado, ha elaborado personalmente. Con ella pretende abrir un debate ciudadano sobre los posibles usos de la parcela, que serviría para completar la transformación peatonal del Paseo de Almería después de la eliminación de las barreras arquitectónicas de la conocida como Plaza del Educador. La alcaldesa ha defendido que se trata de una idea viable y con potencial para generar ilusión.

Antes de mostrar su planteamiento, la primera edil ha recordado algunos proyectos urbanísticos de referencia desarrollados en países como Australia, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos. También ha señalado que las grandes intervenciones urbanas suelen generar controversia durante su desarrollo, poniendo como ejemplos las Setas de Sevilla, el Museo Guggenheim de Bilbao, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la calle Larios de Málaga.

La alcaldesa ha mostrado su disposición a estudiar distintas alternativas para este espacio e incluso a promover las modificaciones normativas que pudieran resultar necesarias. En este sentido, ha reconocido que la actual declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) condiciona la posibilidad de incorporar nuevas terrazas para los negocios hosteleros del centro. No obstante, ha insistido en que cualquier cambio deberá compatibilizar la actividad económica con el derecho al descanso de los residentes.

María del Mar Vázquez también ha hecho balance de las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería, una intervención que se encuentra prácticamente terminada y pendiente de su recepción. La alcaldesa ha destacado que el proyecto ha priorizado la accesibilidad, la sostenibilidad, el comercio y la recuperación de los espacios públicos para los peatones.

A su juicio, la transformación ha permitido convertir el paseo en un lugar más atractivo para caminar, realizar compras y disfrutar del entorno con mayor tranquilidad. Todo ello gracias a la reducción del tráfico de vehículos y a la incorporación de más árboles, fuentes y zonas habilitadas para el descanso.

La regidora ha señalado que el objetivo es continuar adaptando este espacio a las necesidades de quienes viven en la ciudad y de quienes la visitan, así como de comerciantes y profesionales de la hostelería, para que todos puedan disfrutarlo y sentirlo como propio. En este contexto, ha avanzado que próximamente se abordará una reorganización de los quioscos dedicados a la restauración y el comercio que ocuparán las principales plazas.

Vázquez considera que la actuación ha conseguido recuperar la presencia de ciudadanos en el centro, más allá de las preferencias particulares sobre elementos como los bancos o las fuentes. Como muestra de ello, ha destacado la ocupación de las terrazas de los establecimientos hosteleros y el regreso de la actividad cotidiana al Paseo de Almería. La intervención ha supuesto una inversión superior a los 11 millones de euros.

La alcaldesa también se ha referido a las oportunidades urbanísticas que ofrecerá la liberación de cerca de dos kilómetros de terrenos como consecuencia de la integración ferroviaria. Esta actuación permitirá mejorar la conexión entre hasta nueve barrios de la ciudad y abrir nuevas posibilidades de desarrollo urbano.

En relación con este asunto, ha recordado que el pasado mes de septiembre se constituyó un foro de participación ciudadana para recoger propuestas sobre el futuro de los terrenos próximos a la nueva estación del AVE.

La primera edil ha definido estos espacios como una nueva puerta de acceso a Almería y una de las principales oportunidades de transformación urbanística para los próximos 25 años. Asimismo, ha recordado que el plazo para presentar ideas y sugerencias permanecerá abierto hasta el próximo 12 de noviembre y ha aclarado que los terrenos no son de titularidad municipal.

A pesar de ello, el Ayuntamiento se compromete a trasladar las propuestas recibidas a los propietarios de las parcelas para que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de definir los futuros usos y aprovechamientos de estos espacios.

Por otro lado, Vázquez ha adelantado que mantendrá próximamente un encuentro con el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, con el propósito de abordar nuevos estudios de movilidad para la capital. Entre las alternativas que se quieren analizar figuran la posible implantación de un tranvía y la creación de nuevos ejes de comunicación que permitan dar respuesta al crecimiento urbano.

La alcaldesa ha defendido la necesidad de elaborar un estudio de viabilidad que contemple distintas opciones de transporte, desde la red de autobuses hasta el tranvía y las conexiones metropolitanas. El propósito es disponer de una planificación global, segura y realista que permita orientar el desarrollo futuro de la ciudad y evitar actuaciones provisionales sin una estrategia común.

Entre las posibilidades que se podrían estudiar figura la creación de una línea de tranvía en superficie que conectase Torrecárdenas con la Universidad de Almería.