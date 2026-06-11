El Almería crece en los pronósticos de ascenso

Sólo dos partidos separan al Almería y al Málaga de la Primera División. Tras superar al Castellón en semifinales, los rojiblancos afrontan la final del playoff como favoritos para lograr el ascenso. Según las estimaciones de Betfair, el conjunto dirigido por Rubi cuenta con un 56,9% de probabilidades de regresar a la élite, frente al 43,1% del cuadro malaguista.

La clasificación para la final ha permitido al Almería dar un importante salto en los pronósticos. Antes del inicio de la promoción, los indálicos tenían un 29,6% de opciones de ascenso. Ahora, después de romper una racha de tres eliminaciones consecutivas en semifinales, prácticamente han duplicado sus posibilidades de conseguir el objetivo. Además de las previsiones, el Almería cuenta con varias ventajas a su favor. Los rojiblancos finalizaron terceros en la fase regular, por lo que disputarán el encuentro de vuelta en el UD Almería Stadium. También disponen de la ventaja clasificatoria: si la eliminatoria termina empatada tras los 180 minutos y una posible prórroga, el ascenso será para el equipo mejor clasificado en la Liga.

Pese al favoritismo global del Almería, los pronósticos para el partido de ida reflejan un escenario mucho más equilibrado. El Málaga parte con un 42,5% de probabilidades de victoria ante su afición, mientras que el empate alcanza el 27,7% y el triunfo visitante se sitúa en el 29,8%. Los malagueños ya saben lo que es ganar al Almería esta temporada. En el duelo disputado en La Rosaleda durante la fase regular se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Dani Lorenzo y Chupe. Sin embargo, el precedente en tierras almerienses favorece a los rojiblancos, que vencieron por 3-2 con un gol de Leo Baptistao en el minuto 91.

El mejor local de Segunda División

Uno de los factores que explica la ventaja del Almería en las estimaciones es su rendimiento como local. El conjunto de Rubi cerró la temporada regular como el mejor equipo de la categoría en casa, donde sumó 47 puntos y sólo concedió cuatro derrotas durante todo el campeonato. Los precedentes recientes también invitan al optimismo. La pasada temporada, el Real Oviedo logró el ascenso tras finalizar tercero en la fase regular y aprovechar el factor campo en la final del playoff. Una situación similar a la que afrontan ahora los rojiblancos.

Sin embargo, el Málaga también encuentra argumentos para creer. En dos de las tres últimas temporadas, el cuarto clasificado acabó consiguiendo el ascenso a Primera División. Tanto el Espanyol como el Deportivo Alavés lograron dar el salto a la élite desde esa posición. Así, aunque las casas de apuestas sitúan al Almería como principal favorito para regresar a Primera División, la final andaluza se presenta abierta.