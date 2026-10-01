Almería arranca la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19

La provincia de Almería ha comenzado este jueves la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid-19 para la temporada 2026-2027. La Junta pretende superar las cifras del año pasado, cuando se administraron más de 156.000 vacunas contra la gripe y más de 54.000 frente al coronavirus.

Esta primera fase está dirigida a los niños de entre seis meses y casi cinco años, sus docentes, las mujeres embarazadas y, como novedad, a las personas que viven en residencias de mayores y centros de discapacidad, además de sus profesionales y del personal sanitario y sociosanitario.

El inicio de la campaña se ha presentado en la residencia de mayores Ángeles Parra, en Huércal-Overa, donde ha estado el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, junto a responsables sanitarios y representantes municipales.

La vacunación de los niños de tres y cuatro años se realizará directamente en los centros educativos y mediante una vacuna administrada por vía intranasal. Además, la Junta amplía este año la utilización de la vacuna antigripal de alta carga a las personas a partir de los 75 años.

El calendario continuará el 7 de octubre, cuando podrán vacunarse los mayores de 80 años y las personas con gran dependencia. Una semana después, el 14 de octubre, será el turno de los mayores de 70.

Por último, el 21 de octubre se incorporarán los mayores de 60 años y los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La campaña busca reforzar la protección frente a los virus respiratorios durante los próximos meses de otoño e invierno.