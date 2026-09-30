Almería estrena dos nuevos radares

El jefe provincial de Tráfico en Almería, José María Méndez, ha anunciado este miércoles la instalación de dos nuevos radares en la provincia: uno en la N-340a, en el tramo conocido como El Cañarete, entre Almería y Aguadulce; y otro en la A-7, entre los kilómetros 810 y 813, a su paso por La Mojonera y Santa María del Águila, en El Ejido.

Los trabajos de colocación de estos dispositivos ya han comenzado. En el caso de El Cañarete, las labores provocarán cortes y restricciones alternas de tráfico en ambos sentidos desde este miércoles y hasta el próximo 2 de octubre.

Méndez ha subrayado que la carretera costera que comunica la capital almeriense con Roquetas de Mar, pese a registrar una elevada intensidad circulatoria, no disponía hasta ahora de ningún radar de tramo. El responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de siniestralidad vial.

Periodo informativo previo

Los nuevos equipos no comenzarán a sancionar de forma inmediata. Según ha explicado Méndez, tras su instalación se activará una fase informativa durante la que los conductores que superen la velocidad máxima permitida recibirán una carta de aviso.

En esa comunicación se les informará de que han rebasado el límite establecido en la vía, sin que inicialmente se tramite la correspondiente multa. “Después, pasados uno o dos meses, es cuando el radar ya se pondrá a funcionar”, ha señalado el jefe provincial de Tráfico, quien ha asegurado que la entrada en servicio efectiva de los dispositivos se comunicará previamente a los medios.

Red de control en la provincia

De acuerdo con la última actualización de la DGT, Almería dispone actualmente de 12 radares fijos y dos radares de tramo, localizados estos últimos en la A-370, entre Garrucha y Vera.

Los controles fijos se distribuyen por autovías como la A-7 y la A-92, que concentran cuatro dispositivos, además de carreteras autonómicas y vías de titularidad provincial. A esta red se suman 28 tramos habituales de vigilancia con radares móviles, que agrupan unas 31 asignaciones en carreteras convencionales y secundarias de la provincia.

Asimismo, la provincia cuenta con siete equipos automáticos destinados a detectar infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad.