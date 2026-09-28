Un viaje por más de 20 países sin salir del Parque de las Almadrabillas de Almería

El Parque de las Almadrabillas se ha convertido en un punto de encuentro entre culturas con la inauguración del I Festival Intercultural de las Naciones. La propuesta, que permanecerá abierta hasta el próximo 12 de octubre, invita a almerienses y visitantes a recorrer los cinco continentes sin salir de la ciudad, a través de la gastronomía, la música, la danza, la artesanía y las tradiciones de distintos países.

El festival reúne propuestas gastronómicas de más de veinte países de los cinco continentes. Entre las nacionalidades representadas figuran Cuba, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, México, Perú, Sudáfrica, Argentina, Alemania, Tailandia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Grecia, España, Rumanía, Italia y Turquía, entre otras.

La oferta culinaria se completa con el denominado Global Market, un espacio dedicado a la artesanía y a productos internacionales procedentes de países como Ecuador, Perú, Egipto, Brasil, Marruecos, Argelia, Francia, España, Colombia e India.

Música para todos los públicos

La programación musical constituye otro de los pilares del Festival de las Naciones. El World Musical Festival incluirá espectáculos de Brasil Tradicional Show, danza oriental, mariachi mexicano, cumbia latinoamericana y tango argentino.

A estas actuaciones se unirán cinco tributos a grandes nombres de la música popular: El Capitán Mercury, dedicado a Queen y Freddie Mercury; The Legend Continues, centrado en Michael Jackson; The Pennytents, con repertorio de The Beatles; Parachutes, tributo a Coldplay; y Sufre Mamón, con un espectáculo basado en las canciones de Hombres G.

Propuesta familiar hasta el 12 de octubre

Los niños dispondrán de un espacio propio dentro del Festival Kids, con animación, minidisco, juegos sin fronteras, pintacaras y concurso de talentos. Estas actividades se celebrarán los domingos, de 12.30 a 13.30 horas.

El festival permanecerá abierto con entrada libre hasta el 12 de octubre. De domingo a jueves, el horario será de 11.00 a 00.00 horas; los viernes, sábados y festivos, de 11.00 a 1.00 horas.