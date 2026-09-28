Comienza la cuenta atrás para la Feria de Huércal-Overa 2026

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado a conocer el cartel y la programación de la Feria y Fiestas 2026, que se celebrarán del 14 al 20 de octubre. La presentación ha estado presidida por el alcalde, Domingo Fernández, junto a la concejala de Cultura, Juani Egea, y la autora de la obra anunciadora, la fotógrafa huercalense Almudena Pérez.

Bajo el título 'Nos vamos de Feria', el cartel combina fotografía de personajes sin rostro, ilustración, acuarela y composición digital. La propuesta de Almudena Pérez busca trasladar una imagen atemporal y emotiva de la feria, vinculada a la tradición familiar y al relevo generacional.

La autora ha explicado que la obra pretende reflejar cómo la experiencia de acudir a la feria se transmite de padres a hijos. “Cuando somos pequeños son nuestros padres quienes nos llevan a la feria y, con el paso de los años, somos nosotros los que cogemos de la mano a nuestros hijos para continuar ese mismo ritual”, ha señalado.

El diseño incorpora algunos de los elementos más reconocibles de Huércal-Overa, como el Castillo y la iluminación de acceso al recinto ferial, reinterpretados con una estética delicada. La escena se desarrolla a plena luz del día, en homenaje a la tradicional Feria del Mediodía, con predominio de tonos crema y dorados que se alejan del habitual imaginario nocturno de este tipo de carteles.

“Buscaba que al verlo no pareciera simplemente una fotografía, sino casi un recuerdo de la feria convertido en cartel”, ha añadido Pérez.

El alcalde, Domingo Fernández, ha felicitado a la artista por un trabajo que ha definido como “brillante y emotivo”, destacando su capacidad para reflejar “el sentimiento de reencuentro, la luz de nuestro mediodía y la esencia familiar que define a nuestra Feria”.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los distintos servicios municipales implicados en la organización de las fiestas e invitado tanto a vecinos como a visitantes a participar de la programación. “Os animamos a dejaros envolver por la alegría de estas fechas, a disfrutar de las atracciones, nuestra gastronomía, el ambiente de las casetas y las grandes actuaciones que hemos preparado para todos los públicos”, ha manifestado.

Pregón y encendido inaugural

La Feria y Fiestas de Huércal-Overa arrancarán oficialmente el miércoles 14 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Villa de Huércal-Overa. El acto inaugural incluirá el pregón de Manuel Vera Ballesta, la entrega de la distinción de Feriante de Honor a Cervecería Sánchez y la actuación de la Asociación Musical Martín Alonso.

Tras esta cita se celebrará el tradicional encendido del alumbrado del recinto ferial, coincidiendo además con el primero de los dos Días del Niño previstos en esta edición.

Música, tardeos y propuestas juveniles

La Caseta Municipal volverá a concentrar buena parte de la programación musical. Tam Tam Go actuará el jueves 15 de octubre; El Arrebato, el viernes 16; Raya Real, el sábado 17; Medina Azahara, el domingo 18; y el espectáculo Se llama Copla cerrará las grandes actuaciones el lunes 19.

La feria contará también con conciertos de tarde y presencia de artistas y grupos locales. El programa contempla las actuaciones de Los Tremocolos, Los Kaliqueños, Proyecto Encarnación, el cantante huercalense Rizo, Legado —tributo a El Barrio—, Los Guachornais y La Grama, además de propuestas flamencas como la de la escuela Ría Pita.

La Zona Joven mantendrá actividad diaria desde las 19:00 horas, con sesiones de Wili.Illiw DJ, DJ Juanmi Sánchez y DJ Blas Parra.

Actividades familiares e inclusión

La programación incluirá una amplia oferta infantil y familiar, con ludoteca municipal en el Pabellón de Deportes de jueves a lunes, encierro infantil con toros hinchables el viernes a las 12:00 horas, exhibición de Zumba Kids y el espectáculo familiar Festikids, programado para el lunes 19 de octubre.

Además, la feria contará con dos jornadas inclusivas sin ruido y con iluminación fija, dirigidas especialmente a personas con hipersensibilidad auditiva y visual. Estas medidas se aplicarán el viernes 16 y el martes 20 de octubre, entre las 17:30 y las 20:00 horas.

Tradición y cierre festivo

La vertiente más tradicional de las fiestas incluirá la misa y la ofrenda floral a Nuestra Señora de la Asunción, acompañada del habitual abanico de feria, así como una exhibición de toreo de salón y el gran castillo de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Valenciana.

La Feria y Fiestas de Huércal-Overa 2026 concluirán el martes 20 de octubre con el segundo Día del Niño, durante el que las atracciones ofrecerán precios reducidos para facilitar el disfrute de los más pequeños.