Los jardines islámicos, experiencias científicas y sensoriales

Jornadas sobre la arqueobotánica en la Alpujarra almeriense del 29 de septiembre al 4 de octubre

En el marco de la inauguración de la iniciativa «Jardín de primor, huerto de labor. Itinerario de botánica andalusí en la Alpujarra almeriense», un recorrido ubicado en el Jardín-Huerto de Villa María (Canjáyar) que busca poner en valor el patrimonio biocultural vinculado con el pasado andalusí de este territorio, se realizará una jornada científica con el objetivo de reflexionar sobre la configuración de los paisajes de la provincia de Almería durante la época medieval. Esta se celebra el martes 29 de septiembre, en el Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí de Almería ciudad.

Gracias a la colaboración entre diferentes instituciones, como el Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí (Ayuntamiento de Almería), el Instituto de Historia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) y la Asociación Villa María Jardín-Huerto, la jornada contará con especialistas de diferentes disciplinas para ofrecer una visión interdisciplinar del pasado de al-Ándalus, especialmente aquel que se relaciona con el legado inmaterial, la agronomía y la botánica andalusí todavía presente en la Alpujarra almeriense.

Para los días 3 y 4 de octubre se han programado visitas guiadas al Jardín-Huerto Villa María en Canjáyar. El interés ha sido tanto, que para el sábado están agotadas las plazas. Las reservas para el domingo se pueden tramitar en villamariajardinhuerto@gmail.com

La Asociación Villa María-Jardín Huerto es miembro de la red internacional Med-O-Med, paisajes culturales del Mediterráneo y Oriente Medio.

Además, la asociación Almería Diversidad LGTBI prosigue con sus contactos para que ayuntamientos de la provincia se incorporen a la red de destinos turísticos 'Gay Friendly';...

De lunes a viernes a las 12,50 h nos echamos un ratico turístico con Pepe Ballesteros