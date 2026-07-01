El alcalde de Roquetas seguirá en su empeño para que la Guardia Civil no se vaya con la llegada de la Policia Nacional

El alcalde de Roquetas, luchará porque Guardia Civil y Policia Nacional compartan demarcación aunque cada cuerpo con sus atribuciones.

En declaraciones a Onda Cero, Gabriel Amat ve bien que Vícar tenga su Cuartel lo antes posible, pero que ello no suponga el desmantelamiento de la Benemérita en el municipio roquetero ni una rebaja de sus funciones.

Un extenso campo, una zona litoral y una población urbana muy heterogénea en torno a los 150 mil habitantes, que en verano alcanzan los 200 mil, exigen unos altos niveles de seguridad.

Actualmente, Roquetas marca el mayor índice delincuencial de toda la provincia de Almería, con una amplia gama de delitos y la llegada al sureste peninsular de bandas de narcotraficantes procedentes del Estrecho de Gibraltar.

El primer edil ha recordado que el ministro popular Juan Ignacio Zoido tenía un plan para resideñar al alza en efectivos y medios la lucha de la guardia civil contra el crimen en Roquetas de mar.

También ha manifestado desconocer de primera mano la posible concentración reivindicativa por la no marcha de los uniformados de verde.

Ante la pregunta de que si él tiene un compromiso de Feijóo para la permanencia de la guardia civil en Roquetas en el caso de que su partido, PP, llegara al gobierno de España, Amat responde que "no lo puede asegurar".