Alboloduy tiene vino y Camino

Como cada dos años Alboloduy se muestra como "pueblo de vino y música"

En 2026 el 'Día de la Vendimia' se celebra el domingo 27 de septiembre desde las 12 h.

"Vendimia", palabra a la que si se le practica un anagrama, resulta "Venid a mi" o "En mi vida".

Será por eso que, decenas de visitantes se esperan para disfrutar de las actividades organizadas; entre ellos, peregrinos del Camino Mozárabe de Santiago que discurre por estas tierras.

Una jornada en la que mostrar productos artesanales y tradicionales de la Alpujarra. Habrá demostraciones del pisado de la uva como antaño, degustaciones y catas bodegueras, mosto, pan, dulces, encurtidos, embutidos, aceite,...la visita a un lagar y baile.

Además, Huércal Overa abre su castillo a turistas los domingos con visita gratuita; Roquetas prepara el 'Día Mundial del Turismo' pensando también en los viajeros senior de temporada baja y las olas de calor veraniegas; Gymkana de la Tapa en Macael; Ruta de Sabores en el Almanzora; Visitantes ilustres a la Geoda de Pulpí;...

De lunes a lunas con Pepe Ballesteros que se pone solete a las 12,50 h con el turismo de proximidad