CIENCIA

Abierta en Vícar la exposición 'Ruta del Conocimiento'

Un homenaje al talento en investigaciones e investigadores de la Universidad de Almería se muestra en el Teatro Auditorio vicario hasta el 7 de junio

Onda Cero Almería

Vícar |

La muestra 'Ruta del Conocimiento' podrá visitarse en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar hasta el 7 de junio.

Esta exposición, que ha visitado otros municipios de la provincia, exhibe la capacidad científica del Campus académico almeriense.

Su objetivo es hacerse visible a la sociedad a la que sirve, despertar vocaciones investigadoras y agradecer a empresas su compromiso con el I+D+I.

Al acto de inauguración han asistido Mariola Hidalgo, Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, y Antonio Bonilla, alcalde vicario.

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