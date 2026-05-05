Abierta en Vícar la exposición 'Ruta del Conocimiento'

La muestra 'Ruta del Conocimiento' podrá visitarse en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar hasta el 7 de junio.

Esta exposición, que ha visitado otros municipios de la provincia, exhibe la capacidad científica del Campus académico almeriense.

Su objetivo es hacerse visible a la sociedad a la que sirve, despertar vocaciones investigadoras y agradecer a empresas su compromiso con el I+D+I.

Al acto de inauguración han asistido Mariola Hidalgo, Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, y Antonio Bonilla, alcalde vicario.